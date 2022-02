“Je suis un tyran” | Pio Marmaï se livre sur le père qu’il est avec sa fille de 17 mois

Leggi su cityroma

(Di sabato 12 febbraio 2022) Pio, qui avait affirmé vouloir “péter la gueule” à Emmanuel Macron, sera bientôt à l’affiche du film “Enquête sur un scandale”. Mercredi 22 février, lui et Roschdy Zem seront respectivement Stéphane Vilner et Hubert Antoine, un journaliste et un policier à l’origine d’une célèbre enquête impliquant une personne importante de la police nationale. Les deux acteurs ont accordé une interview à Madame Figaro à l’occasion de cette prochaine sortie dans les salles de cinéma. S’ils sont tous les deux parents, l’un d’entre eux n’est qu’au début du long chemin de la paternité. “Nous sommes aux antipodes Pio et moi, parce que jeled’une jeune femme de 24 ans, etélève encore un bébé”, a déclaré Roschdy Zem. Ce dernier a confié au magazine fémininétait très fier de ses enfants Chad ...