Draghi chiude la porta ai partiti | ' Un lavoro me lo trovo da solo'

(Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo la travagliata battaglia per il Colle, il premier è tornato in conferenza stampa e ha chiarito che non sarà il federatore di un nuovo centro. Smentita anche ogni ipotesi di rimpasto tra ministri: ...

Dopo la travagliata battaglia per il Colle, il premier è tornato in conferenza stampa e ha chiarito che non sarà il federatore di un nuovo centro. Smentita anche ogni ipotesi di rimpasto tra ministri: ...Leggi anchele porte al rimpasto di governo e al futuro in politica: 'Il lavoro me lo trovo da solo' Giustizia, barricate sulle 'porte girevoli' dei magistrati: i dubbi sulla riforma ...Draghi chiude alla politica: «Un lavoro lo trovo da solo» Decisiva è la gestione del rapporto con i partiti, che porta avanti fino all'ultimo e con successo il capo di gabinetto. E ancora, c'è la ...Il caro bollette "Certo, il Premier Draghi ha annunciato che l’esecutivo sta mettendo ... altrimenti molte saranno destinate a chiudere o, nella migliore delle ipotesi, a ridurre drasticamente gli ...