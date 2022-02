De Martino, verità inedita sul rapporto con Belen: “Come stanno le cose” (Di sabato 12 febbraio 2022) Stefano De Martino torna a parlare della sua relazione con Belen Rodriguez. Qualcosa tormenta i fan che restano perplissi dopo le sue parole. Belen Rodriguez e Stefano De Martino a lungo sono state una delle coppie più amate del web. Dalla loro relazione è nato anche il piccolo Santiago, poi però c’è stata la rottura. Adesso torna a parlare il ballerino, ma qualcosa non torna. Stefano De Martino e Belen Rodriguez ai tempi del fidanzamento (via Screenshot)Manca sempre meno alla settima edizione di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai Due condotto da Stefano De Martino. Lo showman ha raccolto la pesante eredità di Amadeus dopo il successone di ‘Bar Stella’. Così l’ex ballerino ha deciso di raccontarsi sulle pagine del settimanale Gente, sul quale ... Leggi su vesuvius (Di sabato 12 febbraio 2022) Stefano Detorna a parlare della sua relazione conRodriguez. Qualcosa tormenta i fan che restano perplissi dopo le sue parole.Rodriguez e Stefano Dea lungo sono state una delle coppie più amate del web. Dalla loro relazione è nato anche il piccolo Santiago, poi però c’è stata la rottura. Adesso torna a parlare il ballerino, ma qualcosa non torna. Stefano DeRodriguez ai tempi del fidanzamento (via Screenshot)Manca sempre meno alla settima edizione di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai Due condotto da Stefano De. Lo showman ha raccolto la pesante eredità di Amadeus dopo il successone di ‘Bar Stella’. Così l’ex ballerino ha deciso di raccontarsi sulle pagine del settimanale Gente, sul quale ...

Advertising

infoitcultura : Stefano De Martino gela Belen Rodriguez: tutta la verità sul ritorno di fiamma - infoitcultura : De Martino-Belen, ora parla Stefano: la sua verità, ma qualcosa non torna - infoitcultura : Stefano De Martino shock: Ecco la verità su lui e Belen Rodriguez - beotakuoronlybi : ero ingenuo, oggi ho scoperto che nulla è relativo perché c’è una verità, però non chiedetemi come, oggi guardavo s… - QuotidianPost : Stefano de Martino e la verità su Belen -