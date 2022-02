Ciclismo | dal 2022 verranno assegnati anche i titoli mondiali donne Under23

(Di sabato 12 febbraio 2022) Da quest’anno avrà luogo il mondiale disu strada per leUnder 23, sia per la prova in linea che per la cronometro. È stato deciso nel comitato direttivo dell’UCI tenutosi a Montreoux, in Svizzera, dal 10 al 12 febbraio. Dueche effettivamente mancavano nel circuito internazionale, con leche erano ‘limitate’ alla classe Elite e a quelle Junior. C’è però una particolarità: per i prossimi tre anni, fino al 2024, le U23 svolgeranno le gare assieme alle ‘grandi’ con i duecheal termine dell’evento., Alessandro Covi: “Avevamo un piano fin dall’inizio. Sono molto felice” La motivazione è per questioni tecniche e logistiche e per impegni già assunti: avendo già ...

Alessandro Covi è stato uno dei protagonisti della giornata odierna. L'azzurro si è imposto alla Vuelta Murcia primeggiando davanti al teammate Matteo Trentin (UAE Team Emirates) ed al francese Matis ...
Da quest'anno avrà luogo il mondiale di ciclismo su strada per le donne Under 23, sia per la prova in linea che per la cronometro. È stato deciso nel comitato direttivo dell'UCI tenutosi a Montreoux, ...