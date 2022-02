Advertising

MinoGiachino : @berlusconi Bravissimo Presidente con Te il grande Milan ha dato spettacolo e ci ha emozionato in un modo unico. Qu… - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Berlusconi: 'Milan, 30 anni di ricordi! Io il presidente che ha vinto di più. Mi piacciono Pioli e Colpani, Monza in A...' h… - cmdotcom : #Berlusconi: 'Milan, 30 anni di ricordi! Io il presidente che ha vinto di più. Mi piacciono Pioli e Colpani, Monza… - Milannews24_com : #Berlusconi dice la sua sul #Milan - MilanLiveIT : Le parole di #Berlusconi sul suo #Milan e su quello di #Pioli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Milan

si è concesso anche una battuta sul 'suo': 'Dovrebbe mettere a punto ancora delle strategie di attacco più efficaci e concrete, però non è niente male. Anche con i giocatori che se ......29 trofei vinti mi onoro di essere il Presidente più vincente della storia" ha scritto. ... E sul: "Dovrebbe mettere a punto delle strategie di attacco forse più efficaci, più concrete ...Col Milan avevo questa tradizione: prima delle partite importanti entravo nello spogliatoio e davo lo slancio perché giocassero col cuore in gola e poi tornavo dopo la gara a fare i complimenti e ...Silvio Berlusconi, ex patron del Milan adesso al Monza, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta oggi contro la SPAL, commentando anche il momento vissuto dai rossoneri: "Di ...