Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 11 febbraio 2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 11 febbraio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntat dello show Il Cantante Mascherato ha totalizzato in media 3502 spettatori (19.99% di share); su Canale5 la serie tv Fosca Innocenti ha avuto in media 3919 spettatori (18.93%). Il film The Transporter su Italia1 ha ottenuto 1344 spettatori (5.95%); su Rai2 l'episodio della serie tv NCIS 1224 spettatori (5.08%) e quello della serie NCIS Hawai'i 1054 (4.88%); la serie tv Frieden su Rai3 ha conquistato 653 spettatori (3.10%). Su Rete4 il programma Quarto Grado ha interessato 1267 spettatori (7.27%) e su La7 il programma satirico Propaganda ...

