Vanessa Incontrada | marito | figli e il rapporto con il figlio

Chi è Vanessa Incontrada: la showgirl dal curriculum molto ricco è pronta a debuttare con una nuova fiction su canale 5 nei panni di un Vice Questore. Chi è Vanessa Incontrada Vanessa Incontrada è nata a Barcellona il 24 novembre del 1978. Nata da papà italiano e mamma spagnola, ha iniziato da giovanissima come modella. Nel 1996 si trasferisce a Milano dove continua con il mondo dello spettacolo. La sua forma fisica ha fatto spesso parlare di sé. Nei periodi in cui era un po' più abbondante, la Incontrada ha dovuto spesso confrontarsi (e scontrarsi) contro il fenomeno del body shaming, contro cui ora è una delle più autorevoli testimonial. Ha fatto tanta strada nel mondo dello spettacolo, arrivando alla conduzioni di Zelig con Claudio Bisio per diversi anni.

