UniCredit | il mercato crede all' Opa sul Banco Bpm La banca | Nessuna convocazione di Cda straordinario

Advertising

Affaritaliani : UniCredit, mercato crede all'Opa su Bpm. La banca: 'No Cda straordinario' - notiziariofinan : Partenza in rosso per le Borse europee, sulla scia del calo accusato delle borse Americane. A incoraggiare le vendi… - davide_del : RT @classcnbc: BANCO BPM E LE VOCI DI OPA DI UNICREDIT #BancoBpm: titolo a +7% teorico dopo i rumors sull'ipotesi di un'Opa di #Unicredit.… - classcnbc : BANCO BPM E LE VOCI DI OPA DI UNICREDIT #BancoBpm: titolo a +7% teorico dopo i rumors sull'ipotesi di un'Opa di… - FundsPeople_it : ?? Lanciati su Borsa Italiana i primi prodotti a leva su @UniCredit_PR @intesasanpaolo, @EnelGroupIT ed @eni. ?? La… -

Ultime Notizie dalla rete : UniCredit mercato

...continua a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili e non mancherà di tenere informato ildi qualsiasi sviluppo concreto", ha detto il portavoce della banca guidata da ...Da, in mattina viene invece spiegato che, "nell'ambito della propria attività ed in ...a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili e non mancherà di tenere informato ildi ...In questo contesto per molti mesi il mercato ha scommesso su un intervento di Unicredit a fianco dei pattisti, in forza soprattutto degli stretti rapporti tra Orcel e Del Vecchio. Un blitz con il ...“UniCredit continua a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili e non mancherà di tenere informato il mercato di qualsiasi sviluppo concreto. Precisiamo altresì che non è stata convocata ...