Targhe per riconoscere le opere finanziate dal PNRR e dall’Unione Europea (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bergamo. Un gesto simbolico, una targa di riconoscimento per incrementare il livello di consapevolezza relativo alla straordinaria portata di valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Bergamo. E’ questo il senso politico dell’Ordine del Giorno depositato dalla Lista Civica Giorgio Gori Sindaco, che intende valorizzare il sentimento europeo anche attraverso i prossimi cantieri che occuperanno aree molto importanti della città. La proposta sarà discussa e votata nella prossima seduta di consiglio comunale “Stiamo parlando di quasi 20 milioni di euro che finanzieranno ben 16 opere pubbliche di recupero, restauro e rifacimento; lavori fondamentali per proseguire il percorso di rinnovamento della nostra città iniziato nel 2014 – dichiara il primo firmatario e capogruppo Stefano Togni –. Il PNRR rappresenta un’opportunità storica che ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bergamo. Un gesto simbolico, una targa di riconoscimento per incrementare il livello di consapevolezza relativo alla straordinaria portata di valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Bergamo. E’ questo il senso politico dell’Ordine del Giorno depositato dalla Lista Civica Giorgio Gori Sindaco, che intende valorizzare il sentimento europeo anche attraverso i prossimi cantieri che occuperanno aree molto importanti della città. La proposta sarà discussa e votata nella prossima seduta di consiglio comunale “Stiamo parlando di quasi 20 milioni di euro che finanzieranno ben 16pubbliche di recupero, restauro e rifacimento; lavori fondamentali per proseguire il percorso di rinnovamento della nostra città iniziato nel 2014 – dichiara il primo firmatario e capogruppo Stefano Togni –. Ilrappresenta un’opportunità storica che ...

