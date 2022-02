Rinnovo Theo Hernandez col Milan: ora è UFFICIALE. Il comunicato (Di venerdì 11 febbraio 2022) sul nuovo accorso tra i rossoneri e il francese È il giorno del Rinnovo di Theo Hernandez col Milan. UFFICIALE la firma del terzino rossonero fino al 2026, il comunicato del club : AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernándezfino al 30 giugno 2026. Theo è arrivato al Milan nell’estate 2019 e ha mostrato subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l’ammirazione e l’affetto dei tifosi rossoneri in tutto il mondo. Dopo 108 presenze, 19 gol e 18 assist, Theo Hernández e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) sul nuovo accorso tra i rossoneri e il francese È il giorno deldicolla firma del terzino rossonero fino al 2026, ildel club : ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto diBernard François Hernándezfino al 30 giugno 2026.è arrivato alnell’estate 2019 e ha mostrato subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l’ammirazione e l’affetto dei tifosi rossoneri in tutto il mondo. Dopo 108 presenze, 19 gol e 18 assist,Hernández e ilproseguiranno insieme il loro cammino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

