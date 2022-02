Perché gli atleti naturalizzati cinesi piacciono solo quando vincono (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Cina ha riempito la sua squadra olimpica di cittadini naturalizzati, ma ai cinesi piacciono solo quando vincono”, ha scritto il Washington Post dopo gli insulti rivolti ad alcuni atleti cinesi sulle più grandi piattaforme di social come Weibo e Douyin (la versione cinese di TikTok). Che negli ultimi giorni hanno preso provvedimenti: Weibo mercoledì ha dichiarato di aver cancellato 41.473 post e sospeso 850 utenti, mentre Douyin ha detto di aver ripulito 6.780 video o commenti correlati e di aver sospeso 331 utenti. Anche altre piattaforme, come il forum Douban e il sito Bilibili, hanno rilasciato dichiarazioni simili. “Ci sono sempre vincitori e vinti negli sport competitivi, ma chiunque combatta è un vero eroe. La piattaforma esorta tutti a non ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Cina ha riempito la sua squadra olimpica di cittadini, ma ai”, ha scritto il Washington Post dopo gli insulti rivolti ad alcunisulle più grandi piattaforme di social come Weibo e Douyin (la versione cinese di TikTok). Che negli ultimi giorni hanno preso provvedimenti: Weibo mercoledì ha dichiarato di aver cancellato 41.473 post e sospeso 850 utenti, mentre Douyin ha detto di aver ripulito 6.780 video o commenti correlati e di aver sospeso 331 utenti. Anche altre piattaforme, come il forum Douban e il sito Bilibili, hanno rilasciato dichiarazioni simili. “Ci sono sempre vincitori e vinti negli sport competitivi, ma chiunque combatta è un vero eroe. La piattaforma esorta tutti a non ...

