Milano-Sanremo 2022, torna il Passo del Turchino e partenza fissata al Vigorelli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Novità arrivano in merito al percorso della prossima Milano-Sanremo. La prima delle Classiche Monumento nel calendario 2022 prevista il 19 marzo e giunta alla 113ma edizione, prende forma e si torna a una impostazione più tradizionale. Oltre alla Cipressa e al Poggio, che fanno di questa corsa un mito che tanti vogliono far loro, nei quasi 300 km di gara ci sarà nuovamente il Pass del Turchino. Dopo due anni torna a essere parte del percorso uno dei tratti più caratteristici della Classicissima di Primavera, ricordando che la sua assenza nel 2020 fu legata al Covid e nel 2021 a una frana. E dunque ritorno del Turchino, ma anche una novità. Calendario Milano-Sanremo 2022: date, programma, quando si svolge Per la prima ...

