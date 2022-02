Michelle Hunziker a Verissimo parla della rottura con Tomaso Trussardi

(Di venerdì 11 febbraio 2022)tornerà presto in tv con due prime serate su Canale 5, il 16 e 23 febbraio, infatti, andranno in onda le puntate del suo primo one woman showImpossible. Per promuovere la nuova trasmissione, la conduttrice è stata ospitepuntata diche vedremo in onda domenica pomeriggio. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, laha inevitabilmente dovuto rispondere alla domanda relativa alla finesua relazione con, recentemente annunciata dalla, ormai ex, coppia attraverso un comunicato stampa: Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie ...

