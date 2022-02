Maturità | cambia tutto | nuovi punteggi e seconde prove

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 febbraio 2022): resta l’impianto con le duescritte e il colloquio orale, viene però rimodulata la divisione delo fra il percorso scolastico e ledi esame.Nella prima versione dell’Ordinanza si parlava di 40 punti per il triennio finale e di 60 per led’esame (20 per ciascuno scritto, 40 per l’orale). Nella nuova versione, vengono attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le(15 per ciascuno scritto e 20 per l’orale). Una decisione, quest’ultima, che arriva dopo l’incontro del Ministro di martedì con le Consulte studentesche. Seconda prova Un’altra novità riguarda la seconda prova dell’esame, che sarà predisposta a livello di Istituto: i docenti titolari della disciplina oggetto del secondo scritto che ...