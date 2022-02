Lorenzo Amoruso | dopo aver lasciato Manila | continua a sbottare sui social | “Una gran vergogna…” FOTO

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Oltre allo show che vede come protagonista Alex, Delia e Soleil, ancheNazzaro stanno generando un bel po’ di sgomento. Tutto è cominciato nel momento in cui,la messa in onda della scorsa puntata del GF Vip, il dirigente sportivo hala sua compagna con un messaggio su Instagram. L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Amoruso

Cos'è successo? La compagna di, impegnata a fare un massaggio a Davide Silvestri al Grande Fratello Vip , ha fatto l'imitazione di un cinese appena arrivato in Italia. Un'imitazione ...Il comportamento dista facendo discutere moltissimo i telespettatori del Grande Fratello Vip e non solo. Anche Stefania Orlando, che l'hanno scorso è salita sul podio del reality guadagnandosi il terzo ...Griglia Timeline Grafo ...Lorenzo Amoruso ha annunciato via social di sentirsi in crisi verso la compagna [ ] La news di gossip Lorenzo Amoruso in crisi: "Manila Nazzaro? Non la riconosco più" è stata pubblicata su Gossip Blog ...