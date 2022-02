“Lo stadio verrà intitolato a Manè”, queste le sue parole! (Di venerdì 11 febbraio 2022) La città di Sèdhiou, in Senegal, ha deciso di rendere omaggio ad uno sei suoi cittadini più illustri. Infatti, il sindaco della città Abdoulaye Diop, ha da poco reso pubblica l’idea di intitolare lo stadio a Sadio Manè, eroe nazionale dopo la vittoria della Coppa d’Africa per opera del suo Senegal. Manè Senegal stadioIl presidente ha parlato così: “Daremo il nome di Sadio Manè al nostro stadio, per fargli capire la riconoscenza di tutti i figli della regione. Si merita ampiamente questo dono: ha onorato il Senegal, la città e tutta la Casamance“. Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022) La città di Sèdhiou, in Senegal, ha deciso di rendere omaggio ad uno sei suoi cittadini più illustri. Infatti, il sindaco della città Abdoulaye Diop, ha da poco reso pubblica l’idea di intitolare loa Sadio, eroe nazionale dopo la vittoria della Coppa d’Africa per opera del suo Senegal.SenegalIl presidente ha parlato così: “Daremo il nome di Sadioal nostro, per fargli capire la riconoscenza di tutti i figli della regione. Si merita ampiamente questo dono: ha onorato il Senegal, la città e tutta la Casamance“.

