LIVE Sci di fondo, Staffetta 4×5 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Norvegia favorita, ma oro non scontato (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist della Staffetta 4×5 km femminile – La presentazione della Staffetta femminile – La cronaca della sprint femminile di Pechino 2022 – La cronaca dello skiathlon femminile a Pechino 2022 – La cronaca della 10 km a tecnica classica femminile – Il quartetto azzurro Buongorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×5 km femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022, quarta gara del programma femminile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo. La Staffetta assegnerà il proprio XVIII titolo olimpico. La gara entrò nel programma a Cinque cerchi nel ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario, programma, Tv, streaming e startlist della4×5 km femminile – La presentazione dellafemminile – La cronaca della sprint femminile di Pechino– La cronaca dello skiathlon femminile a Pechino– La cronaca della 10 km a tecnica classica femminile – Il quartetto azzurro Buongorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladella4×5 km femminile delledi Pechino, quarta gara del programma femminile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di. Laassegnerà il proprio XVIII titolo olimpico. La gara entrò nel programma a Cinque cerchi nel ...

Advertising

lella18750 : RT @RaiDue: ? La mattinata prosegue con lo spettacolo delle #OlimpiadiRai: ?? Dalle 8.00 la diretta dello Sci Alpino 15 km uomini, con l'A… - Nerys__ : #Biathlon #Beijing2022 Sprint femminile ??LIVE Buonissimo inizio di gara per la ????Wierer sia sui tempi sugli sc… - RaiDue : ? La mattinata prosegue con lo spettacolo delle #OlimpiadiRai: ?? Dalle 8.00 la diretta dello Sci Alpino 15 km uom… - News24_it : LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: vince Gut-Behrami, Brignone e Curtoni lontane. 'Pista trop… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro Lara Gut-Behrami deludono Brignone e Curtoni - #alpino… -