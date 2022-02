LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Marquez davanti a tutti, insegue Bagnaia (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.14 Bene anche Alex Marquez, capace di portarsi in quinta posizione. 6.13 Altro giro record di Bagnaia che si porta a 148 millesimi da Marquez. 6.11 Alex Marquez balza in settima piazza, davanti è battaglia tra Marquez e Bagnaia: entrambi al miglior giro con lo spagnolo davanti. 6.08 Si migliotaro Marquez, Bagnaia e Miller, proprio in quest’ordine in classifica. 6.07 Bene anche Zarco, quarto davanti a Bezzecchi. 6.06 Salgono Fernandez e Zarco, rispettivamente quinto e sesto. 6.03 Marquez! 1:40.342, secondo poichè Bagnaia si migliora in 1:39.948. Ora si sta viaggiando fortissimo. 6.02 Spagnolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.14 Bene anche Alex, capace di portarsi in quinta posizione. 6.13 Altro giro record diche si porta a 148 millesimi da. 6.11 Alexbalza in settima piazza,è battaglia tra: entrambi al miglior giro con lo spagnolo. 6.08 Si migliotaroe Miller, proprio in quest’ordine in classifica. 6.07 Bene anche Zarco, quartoa Bezzecchi. 6.06 Salgono Fernandez e Zarco, rispettivamente quinto e sesto. 6.03! 1:40.342, secondo poichèsi migliora in 1:39.948. Ora si sta viaggiando fortissimo. 6.02 Spagnolo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Zarco al comando Bagnaia 4°. Buon passo della Ducati - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: sessione interrotta per la pulizia del circuito Zarco in testa quarto B… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: riprende la sessione dopo la pulizia del circuito Zarco in testa -… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Zarco in testa davanti a Miller e Brad Binder 4° Bagnaia - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: i piloti assaggiano la pista indonesiana - #MotoGP #Mandalika #DIRETTA… -