LIVE Italia-Svezia 3-9 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri concedono la vittoria dopo otto end (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 04.20 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per l’attenzione. Appuntamento al prossimo LIVE, buona giornata da OA Sport. 04.19 Italia-Svezia 3-9. Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri. 04.17 Perfetto il draw di Edin, la Svezia marca tre punti. L’Italia concede la vittoria dopo otto end. Italia-Svezia 3-9. 04.15 Corto il freeze di Retornaz, la Svezia può marcare tre punti. Fine del match vicina. 04.13 Buon draw di Retornaz, ma il punto è ancora svedese. 04.11 Lungo il draw di Mosaner, troppi errori degli azzurri nel match odierno. 04.09 Oskar ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 04.20 La nostratermina qui, grazie per l’attenzione. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA Sport. 04.193-9. Seconda sconfitta consecutiva per gli. 04.17 Perfetto il draw di Edin, lamarca tre punti. L’concede laend.3-9. 04.15 Corto il freeze di Retornaz, lapuò marcare tre punti. Fine del match vicina. 04.13 Buon draw di Retornaz, ma il punto è ancora svedese. 04.11 Lungo il draw di Mosaner, troppi errori deglinel match odierno. 04.09 Oskar ...

Advertising

Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto della vittoria nerazzurra sulla Roma in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta live: Decima giornata di gare a Pechino. In corso il SuperG fem… - zazoomblog : LIVE – Italia-Svezia 3-9 curling maschile Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Italia-Svezia #curling… - zazoomblog : LIVE Italia-Svezia 3-9 curling Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri concedono la vittoria dopo otto end -… -