Insulti a Terracciano, Commisso lo chiama: "Orgoglioso di essere terrone come te" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Firenze, 11 febbraio 2022 - Se c'è un aspetto sul quale Rocco Commisso ha sempre scelto la linea dura è quello legato alla lotta al razzismo e, più precisamente, alla discriminazione territoriale. Un ... Leggi su lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Firenze, 11 febbraio 2022 - Se c'è un aspetto sul quale Roccoha sempre scelto la linea dura è quello legato alla lotta al razzismo e, più precisamente, alla discriminazione territoriale. Un ...

Advertising

giannattasius : Insulti a Terracciano, Commisso lo chiama: 'Orgoglioso di essere terrone come te' - LabaroViolaNews : #Giudicesportivo ignora gli insulti q #Terracciano #LabaroViola #Fiorentina - cn1926it : graziata l'#Atalanta per gli insulti a #terracciano durante #AtalantaFiorentina - nadi1913 : RT @MatteoDovellini: Qualche mese fa, sempre a Bergamo, arrivò una pioggia di 'zingaro' all'indirizzo di #Vlahovic. Ieri per tutta la gara… - EdoardoQuaquini : RT @CalcioPillole: Durante i quarti di Coppa Italia, finiti 2-3 per la #Fiorentina, alcuni tifosi hanno urlato insulti al portiere campano… -