Farmacia Lourdes a Rende | la salute oltre il banco anche al tempo del Covid

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un punto di riferimento per l’intera comunità che ha bisogno di chiarezza e fiduciaCosenza 11 febbraio 2022. “Lail”. Non solo uno slogan ma una vera e propria mission per ladi, cittadina alle porte di Cosenza. Laè frutto di una società di giovani farmacisti che, nel servizio quotidiano all’utenza, ha deciso di mettere al centro dei suoi interessi i reali bisogni della persona. Nata tre anni e mezzo fa, si avvale di tre socie titolari, le dottoresse Viviana Bartella, Maria Carmela Baffi e Francesca Jorio e di un valido team di giovani collaboratori. “La nostra è una missione di– spiega la dottoressa Bartella – Ogni giorno ci mettiamo sullo stesso piano ...