D’Angelo “Italia tra i primi Paesi Ue per il mercato nero dei dati” (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Da una nostra analisi svolta nel 2021 abbiamo visto che uno mercati di dati di riferimento più ricchi sta negli Stati Uniti, seguiti dall’Asia con Cina e India. Anche l’Europa ha un sistema abbastanza fiorente, l’Italia è uno dei primi Paesi dal punto di vista del mercato parallelo dei dati con un 5% di scambi”. Così Cesare D’Angelo, General Manager di Kaspersky Italia, in un’intervista all’Italpress.“Gli attacchi cyber sono all’ordine del giorno, le nostre infrastrutture sul territorio rilevano centinaia di migliaia di file malevoli quotidianamente. Esistono due tipologie di attacchi cyber, quelli uno a molti e quelli uno a pochi o a uno – ha aggiunto D’Angelo -. La prima tipologia riguarda di solito mail di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Da una nostra analisi svolta nel 2021 abbiamo visto che uno mercati didi riferimento più ricchi sta negli Stati Uniti, seguiti dall’Asia con Cina e India. Anche l’Europa ha un sistema abbastanza fiorente, l’è uno deidal punto di vista delparallelo deicon un 5% di scambi”. Così Cesare, General Manager di Kaspersky, in un’intervista all’Italpress.“Gli attacchi cyber sono all’ordine del giorno, le nostre infrastrutture sul territorio rilevano centinaia di migliaia di file malevoli quotidianamente. Esistono due tipologie di attacchi cyber, quelli uno a molti e quelli uno a pochi o a uno – ha aggiunto-. La prima tipologia riguarda di solito mail di ...

Advertising

LaNotifica : D’Angelo (Kaspersky) “Anche in Italia fiorente mercato nero dei dati” - LaNotifica : D’Angelo “Italia tra i primi Paesi Ue per il mercato nero dei dati” - messina_oggi : D’Angelo “Italia tra i primi Paesi Ue per il mercato nero dei dati”ROMA (ITALPRESS) - 'Da una nostra analisi svolta… - IlModeratoreWeb : D’Angelo “Italia tra i primi Paesi Ue per il mercato nero dei dati” - - ItaliaNotizie24 : D’Angelo (Kaspersky) “Anche in Italia fiorente mercato nero dei dati” -

Ultime Notizie dalla rete : D’Angelo Italia D'Angelo “Italia tra i primi Paesi Ue per il mercato nero dei dati” – giornalepartiteiva.it Il Giornale delle Partite IVA