Covid Russia oggi, record di oltre 200mila contagi in 24 ore (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ ancora record di contagi da coronavirus in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati più di 200mila contagi. Lo riferisce la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute russo sono 203.949 i test positivi registrati nell’ultima giornata, contro i 97.284 di venerdì di due settimane fa. Sono invece 722 i morti per complicanze riconducibili al coronavirus nelle ultime 24 ore, con un aumento del 9 per cento rispetto ai 661 decessi di due venerdì fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ ancoradida coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati più di. Lo riferisce la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute russo sono 203.949 i test positivi registrati nell’ultima giornata, contro i 97.284 di venerdì di due settimane fa. Sono invece 722 i morti per complicanze riconducibili al coronavirus nelle ultime 24 ore, con un aumento del 9 per cento rispetto ai 661 decessi di due venerdì fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

gracco63 : RT @Adnkronos: In #Russia record contagi, oltre 200mila in 24 ore. #covid - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: In #Russia record contagi, oltre 200mila in 24 ore. #covid - MurphyCatRA : RT @michele_geraci: Così come per il #Covid si credette che l‘esigenza sanitaria e quella economica fossero in conflitto, allo stesso modo,… - Adnkronos : In #Russia record contagi, oltre 200mila in 24 ore. #covid - MarceVann : RT @michele_geraci: Così come per il #Covid si credette che l‘esigenza sanitaria e quella economica fossero in conflitto, allo stesso modo,… -