Can Yaman incontra Rtl 102.5: “Mi sento molto italianizzato, ho una famiglia qui” (Di venerdì 11 febbraio 2022) MILANO – L’annuncio dell’arrivo di Federica Gentile di RTL 102.5 ha mandato in tilt la Rete. Oggi è iniziata la mission: incontrare Can Yaman, l’attore turco tra i più amati al mondo. Insieme a Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide, Federica Gentile è arrivata con RTL 102.5 in diretta sul set di “Viola Come Il Mare”. Luca aveva promesso che prima o poi avrebbe fatto conoscere Can Yaman e Francesca Chillemi a RTL 102.5. Promessa mantenuta. “Su questo set sono state girate tantissime fiction italiane, qui c’è una grande industria in cui si fabbricano i sogni”, ha detto Luca Bernabei. Poi Federica Gentile, dopo aver curiosato sul set, si è collegata durante “Miseria e Nobiltà” su RTL 102.5 insieme a Can Yaman. “Oggi avete scelto la giornata più frenetica che abbiamo avuto fino ad oggi, dobbiamo andare a ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 11 febbraio 2022) MILANO – L’annuncio dell’arrivo di Federica Gentile di RTL 102.5 ha mandato in tilt la Rete. Oggi è iniziata la mission:re Can, l’attore turco tra i più amati al mondo. Insieme a Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide, Federica Gentile è arrivata con RTL 102.5 in diretta sul set di “Viola Come Il Mare”. Luca aveva promesso che prima o poi avrebbe fatto conoscere Cane Francesca Chillemi a RTL 102.5. Promessa mantenuta. “Su questo set sono state girate tantissime fiction italiane, qui c’è una grande industria in cui si fabbricano i sogni”, ha detto Luca Bernabei. Poi Federica Gentile, dopo aver curiosato sul set, si è collegata durante “Miseria e Nobiltà” su RTL 102.5 insieme a Can. “Oggi avete scelto la giornata più frenetica che abbiamo avuto fino ad oggi, dobbiamo andare a ...

Advertising

sara_zen11 : RT @Lopinionista: Can Yaman incontra Rtl 102.5: 'Mi sento molto italianizzato, ho una famiglia qui” - CY_Forever_ : RT @Lopinionista: Can Yaman incontra Rtl 102.5: 'Mi sento molto italianizzato, ho una famiglia qui” - watchesCanBey : RT @Lopinionista: Can Yaman incontra Rtl 102.5: 'Mi sento molto italianizzato, ho una famiglia qui” - kozmaszilvi49 : RT @TheWay_Mag: Mission Can Yaman, Federica Gentile arriva sul set - CY_Forever_ : RT @TheWay_Mag: Mission Can Yaman, Federica Gentile arriva sul set -