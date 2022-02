Calciomercato Milan – UFFICIALE: Rinnovo Theo Hernandez fino al 2026 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Milan, attraverso il proprio sito UFFICIALE, ha comunicato il Rinnovo di Theo Hernandez fino al 2026. La nota del club Leggi su pianetamilan (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il, attraverso il proprio sito, ha comunicato ildial. La nota del club

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, Theo Hernandez ha rinnovato fino al 2026: ora è ufficiale. Le news Theo Hernandez si è preso subito un posto a sinistra linea a quattro della difesa del Milan, e in due anni e mezzo vanta già 108 partite con la maglia rossonera, con 19 gol frutto del suo dinamismo ...

Milan, Hernandez è il terzo difensore con più gol nella storia 1 Come riferisce la redazione di Opta, Theo Hernández ha realizzato 17 reti in rossonero ed è il 3° difensore ad aver segnato più gol nella storia del Milan in Serie A, dopo Paolo Maldini, con 29 reti ,e Aldo Maldera, con 27 gol.

Calciomercato Milan – Pronti per il Diavolo: ecco l’indizio Pianeta Milan Calcio: Milan, ufficiale rinnovo Theo Hernandez fino al 2026 Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Il Milan ha annunciato "il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernández fino al 30 giugno 2026". Theo è arrivato al Milan nell'estate 2019 e ha mostrato ...

