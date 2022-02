Amore e guinzagli | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

Love and Leashes, la nuova commedia romantica direttamente dalla Corea del Sud, sbarca su Netflix da 11 febbraio 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio! L'incontro tra Ji-hoo e Ji-woo potrebbe rappresentare, per entrambi, una svolta a lungo attesa. Lui è un uomo dalle preferenze sessuali decisamente spinte; lei è invece una donna razionale, secondo alcuni fredda, soprattutto quando si tratta delle esperienze intime. Così, due poli apparentemente opposti finiscono per attrarsi e, soprattutto, completarsi. I due trovano un accordo di tre mesi, durante i quali ...