3 consigli per allungare la vita dei tuoi elettrodomestici (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quante volte è capitato che il congelatore fosse pieno di ghiaccio o che la lavatrice facesse strani rumori? Eppure è importantissimo prendersi cura dei propri elettrodomestici, perché la loro durata dipende principalmente dalla continua manutenzione. Sebbene ci si possa rivolgere a strutture specializzate come i centri assistenza Electrolux a Roma – capaci di garantire professionalità e competenza – per poter funzionare correttamente i nostri elettrodomestici hanno bisogno di piccoli accorgimenti quotidiani. La costante pulizia degli elettrodomestici Il primo consiglio riguarda la costante pulizia degli elettrodomestici che deve essere effettuata periodicamente per evitare malfunzionamenti. Gli scaffali dei supermercati sono colmi di sgrassatori e disinfettanti, ma la loro base è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quante volte è capitato che il congelatore fosse pieno di ghiaccio o che la lavatrice facesse strani rumori? Eppure è importantissimo prendersi cura dei propri, perché la loro durata dipende principalmente dalla continua manutenzione. Sebbene ci si possa rivolgere a strutture specializzate come i centri assistenza Electrolux a Roma – capaci di garantire professionalità e competenza – per poter funzionare correttamente i nostrihanno bisogno di piccoli accorgimenti quotidiani. La costante pulizia degliIl primoo riguarda la costante pulizia degliche deve essere effettuata periodicamente per ere malfunzionamenti. Gli scaffali dei supermercati sono colmi di sgrassatori e disinfettanti, ma la loro base è ...

Advertising

franzrusso : Nessuno, oggi, si può sentire al sicuro da un attacco #ransomware. I numeri sono preoccupanti. Per questo @veeam_it… - perfectnowntbs : sto facendo il video per il diciottesimo di mia sorella ma mi serve una canzone e non ne trovo una adatta, consigli? - DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, la probabili scelte di #Sarri per il #Bologna - mosalingua : 10 consigli per non aver paura di parlare un’altra lingua - filidifumetto : RT @Sarita_Libre: Dopo le mie proteste, finalmente ieri è riapparsa l'ora di materia alternativa ???? Ringrazio @UAAR_it per la sua disponibi… -