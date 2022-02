Vogliono sangue no vax per il figlio. Sospesa la potestà genitoriale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sospesa la potestà genitoriale alla coppia no vax di Modena. Accolto il ricorso dell'ospedale Sant'Orsola dove il figlio è ricoverato. Sarà operato perché "ci sono le garanzie di assoluta sicurezza nel sangue" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022)laalla coppia no vax di Modena. Accolto il ricorso dell'ospedale Sant'Orsola dove ilè ricoverato. Sarà operato perché "ci sono le garanzie di assoluta sicurezza nel

