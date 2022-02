Visintin fantastico bronzo nello snowboardcross | la medaglia di una vita

Advertising

paoloigna1 : #Visintin ci porta un preziosissimo bronzo! #snowboardcross #Pechino2022 #Beijing2022 - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: Visintin fantastico bronzo nello snowboardercross: la medaglia di una vita #Beijing2022 #olympics - Gazzetta_it : Visintin fantastico bronzo nello snowboardercross: la medaglia di una vita #Beijing2022 #olympics -

Ultime Notizie dalla rete : Visintin fantastico

La Gazzetta dello Sport

Una medaglia olimpica che vale una carriera. Un bronzo di cuore, dopo una battaglia nella finale dello snowboardercross per Omar, che dunque corona il grande obiettivo a cinque cerchi dietro l'austriaco Alessandro Haemmerle e il canadese Elito Grondin, battuto al fotofinish. Poi c'è Omar, con il suo pesantissimo bronzo,......fra i migliori nello slalom gigante dopo che lo scorso anno è riuscito a conquistare un... sia in quella mista con Omardi sabato 12 febbraio dalle 3. Michela può davvero scrivere ...È stato un bel duello, Visintin lo ha fatto suo grazie all’esperienza. MEDAGLIERE TOTALE Ma è stato fantastico soprattutto nella finalissima quando dopo essere finito ultimo ha recuperato con la ...8.24 Omar Visintin è in lacrime. A dicembre si era infortunato alla spalla, ha rischiato seriamente di non esserci. Si è meritato tutto, bravo! 8.22 Medaglia doro al fotofinish per Alessandro ...