Urban Europa | transizione energetica | call da 7 | 85 mln per Pmi | atenei ed enti locali

(Di giovedì 10 febbraio 2022) È online il nuovo bandoEurope dal titolo “Positive Energy Districts (PED) and Neighbourhoods for Climate Neutrality”, che mira a creare una comunità transdisciplinare e intersettoriale impegnata nellaa livelloo. Il bando intende finanziare progetti che migliorino le conoscenze teoriche e pratiche per lo sviluppo dei PED in termini sia di innovazione tecnologica, sia di processo; sostengano lo sviluppo strategico delle aree chiave per lo sviluppo dei PED; contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo di implementazione di 100 PED entro il 2025; sviluppino i PED come pietre miliari per la Missione di Horizon Europe sulle città climaticamente neutrali e intellig. I paesi coinvolti da questo bando sono Austria, Regione di Bruxelles-Capitale, Paesi Bassi, Italia, ...