Uomini e Donne: lo sfogo che non ti aspetti dalla dama, “una povera disgraziata” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Uomini e Donne, lo sfogo che non ti aspetti dalla dama: le sorprendenti parole al dating show di Maria De Filippi. La dama in lacrime: parole inaspettate.Periodo intenso per il dating show di Maria De Filippi, che sta facendo portare avanti diverse frequentazioni a tutti i suoi partecipanti; Nadia, a sorpresa, ha ripreso la relazione con Massimiliano e i due sembrano essere più affiatati che mai. Nel frattempo, per il trono classico continuano i problemi con le corteggiatrici per Matteo, ma a far scalpore recentemente sono state le parole totalmente inaspettate di Pinuccia; ecco lo sfogo della dama. Uomini e Donne, lo sfogo che non ti aspetti ... Leggi su formatonews (Di giovedì 10 febbraio 2022), loche non ti: le sorprendenti parole al dating show di Maria De Filippi. Lain lacrime: parole inaspettate.Periodo intenso per il dating show di Maria De Filippi, che sta facendo portare avanti diverse frequentazioni a tutti i suoi partecipanti; Nadia, a sorpresa, ha ripreso la relazione con Massimiliano e i due sembrano essere più affiatati che mai. Nel frattempo, per il trono classico continuano i problemi con le corteggiatrici per Matteo, ma a far scalpore recentemente sono state le parole totalmente inaspettate di Pinuccia; ecco lodella, loche non ti...

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - Palazzo_Chigi : #GiornodelRicordo, Draghi: Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi e ricordiamo tutti coloro che furono cost… - RaiNews : 'Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E… - AntonioCarnacin : @Ettore_Rosato I #ViVi sono i partigiani del nostro secolo, uomini e donne coraggiosi che non hanno perso il senso… - scettrochiodato : poverini questi uomini che prima fanno i misogini commentando i corpi delle donne e poi quando vengono attaccati in… -