Torta Moka tutto il gusto del caffè in una sola fetta!

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Se desideriamo portare ai giorni nostri un dolce del passato ti consiglio la ricetta che leggerai a breve. Laè unaaltipica degli anni ’80 che ha avuto il potere di conquistare chiunque. Se hai voglia di riassaggiarla o di farla scoprire alla tua famiglia non ti resta che cominciare a cucinare. Impugniamo padelle e cucchiai e dirigiamoci in cucina! Gli ingredienti da usare per l’impasto sono i seguenti: 120 gr di farina 00 1 bustina di lievito 1 tazzina diristretto 150 gr di burro 1 bustina di vanillina 4 uova 200 gr di zucchero 80 gr di fecola di patate Per prima cosa versiamo il burro lasciato ammorbidire a temperatura ambiente insieme allo zucchero. Amalgamiamo con una frusta elettrica per poi aggiungere poco per volta, e continuando a lavorare, la farina. ...

Advertising

zazoomblog : Torta Moka La ricetta della torta anni ’80 di Benedetta Rossi - #Torta #ricetta #della #torta -

Ultime Notizie dalla rete : Torta Moka

Altranotizia

Dolce:. Il locale per la qualità della sua cucina e dell'accoglienza è stato inserito nella Guida dei Ristoranti della Tavolozza, si trova a Sanremo in via Padre Semeria al numero 620, ......della nonna veloci e morbidissimi che si sciolgono in bocca Prepariamo il caffè con la, quindi ... Approfondimento Leggera e profumata questamorbidissima è una dolce coccola invernale tutta ...Il caffè è forse la bevanda più amata dagli italiani e non a torto. Infatti numerosi studi ne esaltano le qualità e i benefici per l’organismo. Una tazzina al bar non si nega a nessuno ma la vera ...A distanza di una settimana dall’operazione alla schiena, Benedetta Rossi rassicura i followers: «Il peggio è passato!». E non fa mancare le sue ricette. Noi abbiamo scelta quella della pasta frolla p ...