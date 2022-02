Sma, in Italia il primo farmaco per la terapia a domicilio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Arriva in Italia il primo farmaco per la terapia domiciliare dei malati di atrofia muscolare spinale (Sma) nelle sue forme più diffuse, i tipi 1, 2 e 3. L’Aifa ha approvato l’immissione in commercio e la rimborsabilità di risdiplam, “soluzione innovativa studiata su un campione di popolazione ampio ed eterogeneo, sia per età sia per caratteristiche di patologia – sottolinea Roche annunciando il lancio del trattamento – che si è dimostrata efficace in tutti i target pazienti studiati”. La somministrazione del medicinale, uno sciroppo al gusto di fragola, è giornaliera e avviene per via orale. “Risdiplam è una piccola molecola che permette di ripristinare la produzione della proteina Smn funzionale”, quella mancante nei pazienti Sma, che vanno incontro a degenerazione dei motoneuroni con atrofia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Arriva inilper ladomiciliare dei malati di atrofia muscolare spinale (Sma) nelle sue forme più diffuse, i tipi 1, 2 e 3. L’Aifa ha approvato l’immissione in commercio e la rimborsabilità di risdiplam, “soluzione innovativa studiata su un campione di popolazione ampio ed eterogeneo, sia per età sia per caratteristiche di patologia – sottolinea Roche annunciando il lancio del trattamento – che si è dimostrata efficace in tutti i target pazienti studiati”. La somministrazione del medicinale, uno sciroppo al gusto di fragola, è giornaliera e avviene per via orale. “Risdiplam è una piccola molecola che permette di ripristinare la produzione della proteina Smn funzionale”, quella mancante nei pazienti Sma, che vanno incontro a degenerazione dei motoneuroni con atrofia ...

