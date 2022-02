Se Kate Middleton ispira (anche) Helen Mirren (Di giovedì 10 febbraio 2022) Stesso brand, stesso colore, stessa trama di ricami e paillettes. A cambiare è solo il modello. L'attrice, sul red carpet di The Duke, ha sfoggiato un abito molto simile a quello della Duchessa. Kate (ancora) trend-setter Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 febbraio 2022) Stesso brand, stesso colore, stessa trama di ricami e paillettes. A cambiare è solo il modello. L'attrice, sul red carpet di The Duke, ha sfoggiato un abito molto simile a quello della Duchessa.(ancora) trend-setter

Advertising

VanityFairIt : In occasione della settimana della salute mentale infantile la duchessa di Cambridge leggerà una favola nel più seg… - SaraNfbCM : RT @FarYessa: Se Barù è un genio io sono Kate Middleton. Cultura pari a O. Non l'ho mai sentito fare un discorso serio. Parla solo di cessa… - story96010 : RT @FarYessa: Se Barù è un genio io sono Kate Middleton. Cultura pari a O. Non l'ho mai sentito fare un discorso serio. Parla solo di cessa… - FarYessa : Se Barù è un genio io sono Kate Middleton. Cultura pari a O. Non l'ho mai sentito fare un discorso serio. Parla sol… - vogue_italia : Un blazer check con pantaloni slim neri. Noi amiamo ?? i look easy chic della duchessa di Cambridge ?? -