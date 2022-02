(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) -cala ancora il tris con la nuova serie di smartphoneS. Il colosso coreano hato oggi, con un evento globale, idispositiviS22,S22dalle specifiche tecniche al top per hardware e, soprattutto sul versante della fotocamera, dove l'azienda dapunta collocandosi ai vertici delle classifiche per qualità e resa degli scatti. Inoltre, il modello più potente, l'S22, è dotato della S Pen, il pennino diche fino a oggi era appannaggio della serie Note. Tutti e tre i modelli, ricorda l'azienda, sono protetti dalla piattaforma di sicurezzaKnox ...

TV7Benevento : Samsung presenta i nuovi Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: prestazioni, display e fotocamere sempre al top - - Mobileblogger2 : Samsung presenta il trio Galaxy Tab S8, potenza ad un livello superiore - spaijd11 : Samsung presenta el Galaxy S22 Ultra: el smartphone premium definitivo - SaggiaMente : Samsung presenta i nuovi dispositivi delle serie Galaxy S22 e Tab S8 - Primaver88 : Samsung presenta Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra: ha il notch! | Caratteristiche e prezzi -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung presenta

... si nota una piega "verticale", che riporta alla mente la serieGalaxy Z Flip . L'aspetto ... Infatti, quest'ultimo dispositivo, che non è però un pieghevole,un pannello che ricorda ...Come di consuetudine ad inizio annoil suo nuovo smartphone top di gamma della serie Galaxy S. Quest'anno tocca al Galaxy S22 Ultra con una grossa novità: rappresenta pure la Gamma ...Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3 stanno per ricevere un corposo aggiornamento software: le novità presenti all'interno del nuovo firmware. A poche ore di distanza dalla presentazione della serie Samsung ...Samsung presenta i nuovi Galaxy S22 e Galaxy Tab S8, pronti a collocarsi ai vertici della categoria smartphone e tablet. L’azienda coreana sperimenta soprattutto con i modelli Ultra, portando il notch ...