Rinnovo in stand-by, arriva la notizia su Fabian Ruiz: doppia offerta! (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’esperto di calciomercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo Twitter ha dichiarato che le trattative per Rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli sono molto lontane dal volgere al termine. FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz Il centrocampista azzurro, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2023 e pare che abbia già ricevuto offerte importanti per la prossima stagione. Secondo il giornalista, quindi, l’esperienza di Fabian Ruiz nel club partenopeo è destinata a concludersi. “Il prolungamento del contratto di Fabian Ruiz con il Napoli è al momento in stand-by. Il suo contratto attualmente scade nel 2023 e un accordo sul Rinnovo sembra difficile. Il centrocampista spagnolo ha già ricevuto 2 ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’esperto di calciomercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo Twitter ha dichiarato che le trattative perdicon il Napoli sono molto lontane dal volgere al termine. FOTO: Getty Images,Il centrocampista azzurro, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2023 e pare che abbia già ricevuto offerte importanti per la prossima stagione. Secondo il giornalista, quindi, l’esperienza dinel club partenopeo è destinata a concludersi. “Il prolungamento del contratto dicon il Napoli è al momento in-by. Il suo contratto attualmente scade nel 2023 e un accordo sulsembra difficile. Il centrocampista spagnolo ha già ricevuto 2 ...

