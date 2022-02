Renzi esulta: “Fiorentina vince, come a Napoli” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Fiorentina batte l’Atalanta e passa il turno di Coppa Italia. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, esulta suo social. Renzi grande tifoso della Fiorentina ha voluto festeggiare la vittoria della sua squadra contro l’Atalanta. Una vittoria maturata all’ultimo secondo grazie al gol decisivo di Milenkovic. “Le trasferte della Fiorentina in Coppa Italia vanno vietate ai malati di cuore. Trionfo a Bergamo all’ultimo secondo dopo la vittoria di Napoli. Che bello” ha scritto Renzi sui social. L’ex Premier ha voluto ricordare la vittoria della Fiorentina con il Napoli, in Coppa Italia. In quel caso la formazione viola riuscì ad imporsi per 5-2 allo stadio Diego Armando Maradona. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Labatte l’Atalanta e passa il turno di Coppa Italia. Matteo, leader di Italia Viva,suo social.grande tifoso dellaha voluto festeggiare la vittoria della sua squadra contro l’Atalanta. Una vittoria maturata all’ultimo secondo grazie al gol decisivo di Milenkovic. “Le trasferte dellain Coppa Italia vanno vietate ai malati di cuore. Trionfo a Bergamo all’ultimo secondo dopo la vittoria di. Che bello” ha scrittosui social. L’ex Premier ha voluto ricordare la vittoria dellacon il, in Coppa Italia. In quel caso la formazione viola riuscì ad imporsi per 5-2 allo stadio Diego Armando Maradona. L'articolo proviene da Calcio ...

