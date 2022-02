Pechino 2022, slittino staffetta a squadre oggi in tv: orari e diretta streaming (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il programma dello slittino alle Olimpiadi di Pechino 2022 si chiude oggi con la team relay, la staffetta a squadre che assegnerà l’ultimo titolo. Una gara recente, entrata nei Giochi da Sochi 2014 e che finora ha sempre visto il trionfo della Germania, anche quest’anno assoluta favorita. Austria e Lettonia le altre pretendenti al podio, con l’Italia che proverà a rivestire il ruolo di outsider: gli Azzurri scenderanno in pista con Andrea Voetter nel singolo femminile, Leon Felderer nel singolo maschile e Rieder/Kainzwaldner nel doppio. Grande assente Dominik Fischnaller, bronzo nella gara individuale ma risultato positivo al Covid nelle scorse ore. SEGUI IL LIVE DELLA GARA OLIMPIADI Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il programma delloalle Olimpiadi disi chiudecon la team relay, lache assegnerà l’ultimo titolo. Una gara recente, entrata nei Giochi da Sochi 2014 e che finora ha sempre visto il trionfo della Germania, anche quest’anno assoluta favorita. Austria e Lettonia le altre pretendenti al podio, con l’Italia che proverà a rivestire il ruolo di outsider: gli Azzurri scenderanno in pista con Andrea Voetter nel singolo femminile, Leon Felderer nel singolo maschile e Rieder/Kainzwaldner nel doppio. Grande assente Dominik Fischnaller, bronzo nella gara individuale ma risultato positivo al Covid nelle scorse ore. SEGUI IL LIVE DELLA GARA OLIMPIADI: IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL ...

