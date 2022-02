Olimpiadi invernali 2022 | Visintin medaglia di bronzo nello snowboard

(Di giovedì 10 febbraio 2022) È arrivata un’altradalleper la spedizione azzurra atterrata a Pechino con tanto talento e numerosi sogni nel cassetto. Omarè riuscito a strappare una fantasticadicross ghermendo il terzo gradino del podio. È l’ottavo alloro che entra nel medagliere nostrano. Una bella soddisfazione per il 32enne nato a Merano che ha ricevuto, anche, i pronti complimenti da parte di Giovanni Malagò, presidente del CONI. OIimpiadi: la gara e le parole di Malagò Omarè riuscito a prendersi unadimolto importante per lo...

Pechino " Ottava medaglia per l'Italia alledi Pechino: è il bronzo di Omar Visintin nello snowboard cross. L'oro è andato all'austriaco Haemmerle, argento per il canadese Grondin. Visintin, 32 anni, altoatesino, già ...06.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia - Gran Bretagna, match valido per il torneo di curling maschile alledi Pechino 2022. La presentazione della partita ...PECHINO (Cina) - Omar Visintin ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboardcross ai Giochi Invernali di Pechino. Il 32enne altoatesino, originario di Merano, ha chiuso al terzo posto la finale ...Therese Johaug è medaglia d’oro nella 10 km a tecnica classica di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Gara incredibile della norvegese che al km 6.3 viene sorpassata da una ...