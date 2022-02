Napoli | Koulibaly carico | è pronto a riprendersi il primo posto

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il difensore azzurroè tornato a, con l’Inter ci sarà ed èa prendersi il primato Ilritrova Kalidou. Il difensore, fresco campione d’Africa con il suo Senegal, non gioca in azzurro dal 1° dicembre. Il gigante dei partenopei, come riportato da La Gazzetta dello Sport, aveva lasciato la squadra alin classifica e ora ritornerà sabato con l’Inter perquel primato. In campo contro i nerazzurri ci sarà, poi arriverà anche il tempo del rinnovo di contratto in scadenza nel 2023. Ilvuole blindarlo e lui pare avere tutte le intenzioni di restare all’ombra del Vesuvio. L'articolo proviene da Calcio News 24.