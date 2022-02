Maifredi in tackle su Mourinho | Negli ultimi anni non ha vinto neanche una gazzosa Rischia un' altra stagione da zero tituli

(Di giovedì 10 febbraio 2022)nell'occhio del ciclone. Ne parla, non senza un velo di critica, anche Gigiche si sofferma proprio sull'aspetto caratteriale del portoghese. Queste le parole dell'ex allenatore a...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Maifredi all'attacco di #Mourinho -

Ultime Notizie dalla rete : Maifredi tackle

Il Posticipo

Gigi Maifredi in tackle su Mourinho: le parole del tecnico della Roma fanno rumore e l'ex allenatore della Juventus non risparmia critiche allo Special One. Intervenuto a TMW Radio, durante la ...