Isis, se l'Europa vuole sconfiggere i jihadisti tolga subito le sanzioni allo Zimbabwe (Di giovedì 10 febbraio 2022) La violenza nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico è tornata, ancora una volta, alla fine del mese scorso ha costretto alla fuga migliaia di persone. Negli ultimi 5 anni la popolazione locale è stata più volte drammaticamente colpita da un conflitto molto violento attraverso il quale gli jihadisti locali stanno cercando di instaurare uno vero e proprio Stato islamico. In queste settimane, il fattore jihadista si è unito alle difficoltà climatiche, i cicloni e la stagione delle piogge, rendendo così la combinazione molto pericolosa per le persone che scappano dalla violenza. Come se tutto questo non bastasse, l'inadeguata missione della Comunità di sviluppo dell'Africa australe in Mozambico (SAMIM), che sta compiendo sforzi per espellere il gruppo radicale islamista Al Sunnah Wa Jama'ah (ASWJ) da Cabo Delgado, sembra non fare alcun progresso, è poco attrezzata e ...

