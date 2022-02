**Governo: Letta, 'prossima settimana serve doppio intervento su bollette e bonus 110%'** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Chiediamo al governo di intervenire la settimana prossima, che deve essere quella in cui avviene la svolta con un doppio intervento su bollette, energia e bonus che sia in grado di dare alle piccole e medie imprese quei meccanismi di fiducia fondamentali, sono ottimista". Lo ha detto Enrico Letta sul canale Facebook della Cna. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Chiediamo al governo di intervenire la, che deve essere quella in cui avviene la svolta con unsu, energia eche sia in grado di dare alle piccole e medie imprese quei meccanismi di fiducia fondamentali, sono ottimista". Lo ha detto Enricosul canale Facebook della Cna.

Advertising

demagistris : Il Governo Draghi/Conte/Letta/Renzi/Salvini/Berlusconi/Speranza ha ottenuto un altro brillante risultato per il nos… - loris30999 : RT @EnricoLetta: Il #carobollette si abbatte su chi è più in difficoltà, il Governo deve agire la prossima settimana su lotta al carovita,… - granmartello : Come mai Letta schrive allarmato che bisogna aumentare 'la produzione nazionale di gas'? Semplice, durante il Conte… - Carmen22877177 : RT @TARTARUGHELIBE4: Draghi salvini letta CONTE Di Maio e tutti voi al GOVERNO QUESTA È TUTTA PER VOI - Deputatipd : RT @EnricoLetta: Il #carobollette si abbatte su chi è più in difficoltà, il Governo deve agire la prossima settimana su lotta al carovita,… -