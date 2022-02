Gli eredi del magistero di Domenico Giordano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vincenzo Scannapieco, Michele Barbarulo, Pasquale Occhinegro, Simone Mingo, in viaggio in mondi diversi con gli insegnamenti del loro maestro Di Olga Chieffi “Il vero maestro non è quello che insegna un cammino ideale, ma colui che mostra all’allievo le innumerevoli vie che lo porteranno alla strada attraverso la quale incontrerà il proprio destino”. E’ un aforisma di Paulo Coelho che ci lascia intravvedere il Domenico Giordano maestro di vita nei confronti di questo quattro valenti uomini, che sono stati accolti da ragazzini dal docente e portano i suoi insegnamenti in tutti i campi in cui stanno agendo. “Il M° Domenico Giordano è il mio secondo padre – esordisce Vincenzo Scannapieco, impareggiabile ottavino e secondo flauto dell’Orchestra Filarmonica Verdi – Maestro di musica, maestro di vita, sempre critico, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vincenzo Scannapieco, Michele Barbarulo, Pasquale Occhinegro, Simone Mingo, in viaggio in mondi diversi con gli insegnamenti del loro maestro Di Olga Chieffi “Il vero maestro non è quello che insegna un cammino ideale, ma colui che mostra all’allievo le innumerevoli vie che lo porteranno alla strada attraverso la quale incontrerà il proprio destino”. E’ un aforisma di Paulo Coelho che ci lascia intravvedere ilmaestro di vita nei confronti di questo quattro valenti uomini, che sono stati accolti da ragazzini dal docente e portano i suoi insegnamenti in tutti i campi in cui stanno agendo. “Il M°è il mio secondo padre – esordisce Vincenzo Scannapieco, impareggiabile ottavino e secondo flauto dell’Orchestra Filarmonica Verdi – Maestro di musica, maestro di vita, sempre critico, ...

captblicero : La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italia… - ChieffiOlga : Gli eredi del magistero di Domenico Giordano | Cronache Salerno - tas_xxxxxxxxxxx : RT @captblicero: La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italiani' agl… - _lubeck : RT @captblicero: La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italiani' agl… - MauroClm : RT @captblicero: La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italiani' agl… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli eredi Covid: ombre sulla fondazione di 'Capitan Tom', figlia sotto tiro ... per supposta colpa degli eredi, la 'favola' di Tom Moore: il defunto veterano delle forze britanniche (per tutti "Captain Tom") sepolto centenario nel 2021 con tutti gli onori dopo aver promosso con ...

Sony Linkbuds, le stranissime cuffiette col buco ... inducendoci a ritenere che le WF - L900 non sono le dirette eredi delle WF - 1000XM4 (in foto), ... Tuttavia, i WF - L900 avrebbero a bordo tutti i soliti vantaggi che già offrono gli attuali auricolari ...

The Jimi Hendrix Experience: è battaglia legale tra gli eredi Radiofreccia L’Eredità, c’è un nuovo Massimo Cannoletta? La vincita è incredibile Nell’ultimo periodo, molti si chiedono, se ci possa essere un nuovo Massimo Cannoletta. Scopriamolo insieme. Gli appassionati del programma condotto da Flavio Insinna sanno la storia di Massimo ...

La vita di Raffaella Carrà diventa una serie tv «Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella così come della partnership produttiva con Umberto Massa. Siamo tutti entusiasti di questa nuova ...

... per supposta colpa degli, la 'favola' di Tom Moore: il defunto veterano delle forze britanniche (per tutti "Captain Tom") sepolto centenario nel 2021 con tuttionori dopo aver promosso con ...... inducendoci a ritenere che le WF - L900 non sono le direttedelle WF - 1000XM4 (in foto), ... Tuttavia, i WF - L900 avrebbero a bordo tutti i soliti vantaggi che già offronoattuali auricolari ...Nell’ultimo periodo, molti si chiedono, se ci possa essere un nuovo Massimo Cannoletta. Scopriamolo insieme. Gli appassionati del programma condotto da Flavio Insinna sanno la storia di Massimo ...«Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella così come della partnership produttiva con Umberto Massa. Siamo tutti entusiasti di questa nuova ...