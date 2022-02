Giroud non si ferma più, addio maledizione della numero 9 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Seconda doppietta consecutiva per Olivier Giroud, la maglia numero 9 del Milan forse non è più una maledizione C’era una volta la casacca numero 9, quella che nel calcio di un tempo identificava il bomber per antonomasia, esattamente ciò che incarna Olivier Giroud. Il centravanti francese prosegue nella sua settimana da urlo schiantando anche la Lazio in Coppa Italia dopo aver ribaltato l’Inter nel derby di sabato scorso. Dieci le reti stagionali del trentacinquenne di Chambery, primo rossonero a toccare la doppia cifra con il numero maledetto sulla schiena sin dai tempi di Pippo Inzaghi. Vero, in realtà ci sarebbe anche André Silva che nel 2017-2018 arrivò a quota 10, ma segnando l’80% delle reti in Europa League. Insomma, un peso specifico profondamente differente. Cinque ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Seconda doppietta consecutiva per Olivier, la maglia9 del Milan forse non è più unaC’era una volta la casacca9, quella che nel calcio di un tempo identificava il bomber per antonomasia, esattamente ciò che incarna Olivier. Il centravanti francese prosegue nella sua settimana da urlo schiantando anche la Lazio in Coppa Italia dopo aver ribaltato l’Inter nel derby di sabato scorso. Dieci le reti stagionali del trentacinquenne di Chambery, primo rossonero a toccare la doppia cifra con ilmaledetto sulla schiena sin dai tempi di Pippo Inzaghi. Vero, in realtà ci sarebbe anche André Silva che nel 2017-2018 arrivò a quota 10, ma segnando l’80% delle reti in Europa League. Insomma, un peso specifico profondamente differente. Cinque ...

