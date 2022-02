Formula 1 - Aston Martin: ecco la AMR22 (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Aston Martin ha tolto i veli alla nuova AMR22, la monoposto che sarà affidata al quattro volte iridato Sebastian Vettel e al suo compagno di squadra Lance Stroll. In aggiornamento... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 febbraio 2022) Laha tolto i veli alla nuova, la monoposto che sarà affidata al quattro volte iridato Sebastian Vettel e al suo compagno di squadra Lance Stroll. In aggiornamento...

Advertising

realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: seguite in diretta la presentazione della #AstonMartin #AMR22 - Fprime86 : RT @SkySportF1: Aston Martin, presentazione in diretta live streaming della monoposto per la F1 2022 #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.co… - FormulaPassion : #F1: seguite in diretta la presentazione della #AstonMartin #AMR22 - andreastoolbox : Aston Martin F1, la presentazione in diretta live streaming per il Mondiale Formula 1 2022 | Sky Sport - sportli26181512 : Aston Martin, presentazione in diretta live streaming della monoposto per la F1 2022: Alle 15 di questo pomeriggio… -