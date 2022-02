Foibe | Boschi | ' sofferenza non si cancella | ricordare è dovere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Per non dimenticare la tragedia delle, l'esodo forzato per istriani, fiumani e dalmati. I massacri. Non possiamore la loroma abbiamo ildi ricordarla”. Lo scrive su Twitter Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva, in occasione del Giorno del Ricordo.