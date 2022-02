Donatella Raffai è morta | la giornalista aveva 78 anni

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) ed era malata da tempo. A dare l’annuncio è stato il marito Si è spenta dopo una lunga malattia, il volto storico del programma televisivo “Chi l’ha visto?” e di “Telefono Giallo”. A dare la notizia, è stato il marito e ex regista Rai Sergio Maestranzi, che ha dichiarato: «Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore,una donna generosa, riservata, chedeciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata. Sono state dette tante cose, ma è tutto molto semplice». Nata a Fabriano, l’8 settembre 1943, da famiglia di origini nobili, è vissuta per quasi tutta la vita a Roma. Gli ultimidella sua vita li ha trascorsi nel pieno riserbo in Costa Azzurra. Si era ritirata dallo spettacolo nel 2000. LA conduttrice lascia due figli gemelli, ...