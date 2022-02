Covid: familiari vittime querelano Montesano, ‘gravissimo vilipendio a memoria vittime' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano 10 feb. (Adnkronos) - Nel tweet del giornalista Tommaso Montesano in cui vengono accostate l'immagine delle bare di Bergamo trasportate sui camion dell'esercito e le ricerche di Aldo Moro nel lago della Duchessa, è “piuttosto evidente il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di vittime e dei loro familiari”. Lo si legge nella denuncia-querela presentata nei confronti del cronista dall'avvocato che rappresenta i familiari delle vittime, Consuelo Locati. Anche suo padre, nel marzo 2020, morì a causa del Covid e “il 9 aprile 2020, proprio su quei camion, è giunto al forno crematorio di Firenze ove è stato cremato il 12/4 in assenza, come tanti altri, della presenza dei suoi cari”. “È palese ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano 10 feb. (Adnkronos) - Nel tweet del giornalista Tommasoin cui vengono accostate l'immagine delle bare di Bergamo trasportate sui camion dell'esercito e le ricerche di Aldo Moro nel lago della Duchessa, è “piuttosto evidente il gravissimoallae alla dignità di migliaia die dei loro”. Lo si legge nella denuncia-querela presentata nei confronti del cronista dall'avvocato che rappresenta idelle, Consuelo Locati. Anche suo padre, nel marzo 2020, morì a causa dele “il 9 aprile 2020, proprio su quei camion, è giunto al forno crematorio di Firenze ove è stato cremato il 12/4 in assenza, come tanti altri, della presenza dei suoi cari”. “È palese ...

