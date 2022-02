Basket, Serie A 2022: nuovo rinvio per Sassari, i sardi non giocheranno contro la Virtus Bologna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Persistono i problemi legati al Covid tra le finale del Banco di Sardegna Sassari, con la formazione allenata da Piero Bucchi che non giocherà neanche domenica 13 contro la Virtus Bologna, dopo il rinvio dell’ultima giornata contro Trieste. Tutta la squadra si trova infatti in isolamento, predisposto dalla ASL locale proprio fino al 13 febbraio e pertanto non sarà nelle condizioni di poter giocare, costringendo il presidente della Lega Basket Umberto Gandini a predisporre il rinvio della sfida. Basket, Matteo Imbrò nella long list della Nazionale: “Sono stato felice di leggere il mio nome” Sassari, una volta terminato il periodo di quarantena, avrà pochissimo tempo per allenarsi, poichè per mercoledì 16 è prevista la ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Persistono i problemi legati al Covid tra le finale del Banco di Sardegna, con la formazione allenata da Piero Bucchi che non giocherà neanche domenica 13la, dopo ildell’ultima giornataTrieste. Tutta la squadra si trova infatti in isolamento, predisposto dalla ASL locale proprio fino al 13 febbraio e pertanto non sarà nelle condizioni di poter giocare, costringendo il presidente della LegaUmberto Gandini a predisporre ildella sfida., Matteo Imbrò nella long list della Nazionale: “Sono stato felice di leggere il mio nome”, una volta terminato il periodo di quarantena, avrà pochissimo tempo per allenarsi, poichè per mercoledì 16 è prevista la ...

